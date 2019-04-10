شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب : تم اختيار الشيخ سلطان البركاني..رئيسا لمجلس النواب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر ان سبب اختيار الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب هو بحكم الأغلبية البرلمانية المؤتمرية التي حوله.

حيث الشيخ سلطان البركاني له موقف قوي ضد الإمامة لم يشارك في أي عمل عدائي ضد الجمهورية ولم يكن من مشائخ الخط الأسود التي فتحت المدن للجائحة المدمرة.

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