شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات عنيفة ومرعبة تهز العاصمة صنعاء بعد يومين من انفجارات سعوان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد يومين من انفجارات دموية في سعوان بمدرسة البنات ، هزت قبل قليل اكثر من انفجارات عنيفة ومرعبة شرق العاصمة صنعاء.

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