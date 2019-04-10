شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا.. انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة .. الإعلان رسميا عن أسباب انفجارات سعوان بصنعاء ومن يقف وراءها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الأمم المتحدة إن ما حدث في صنعاء كان انفجاراً في مستودع أدى لمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص بينهم أطفال.

وكانت ضحايا من المدنيين قد سقطوا في انفجار حدث في حي سعوان شرق العاصمة صنعاء.





وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفى مزاعم ميليشيات الحوثي باستهداف حي سكني في صنعاء.

ونقلت قناة العربية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي اليوم الأحد، قوله "إن ميليشيات الحوثي مسؤولة عن القصف الذي جرى في العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن التحالف يقوم بعملياته العسكرية خارج صنعاء حيث تجري في نهم البعيدة عن العاصمة".

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في سياق متصل.. أكد سكان محليون أن حادثة مدرسة الأحقاف للبنات بحي سعوان شرقي العاصمة صنعاء، ناجمة عن انفجار ناقلة غاز، كانت مخزنة داخل الحي السكني، فيما رجحت مصادر أخرى أن الانفجار حدث في معمل لصناعة المتفجرات الحوثية والذي يتواجد بالقرب من المدرسة.

وجاء في الخبر المنشور على موقع الأمم المتحدة "أفادت الأنباء بأن انفجاراً ضخماً في مستودع في العاصمة اليمنية أدى إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل يوم الأحد، من بينهم 7 أطفال وإصابة أكثر من 100 بجراح".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تتابع بقلق بالغ التفجير الذي وقع في صنعاء في اليمن مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين.

ودعا المتحدث كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان سلامة كل اليمنيين. وأعرب عن تعازيه لجميع أسر الضحايا.

وتضاربت الروايات بشأن الحادثة التي أودت بحياة عدد من طالبات مدرسة قريبة من مكان الإنفجار.. لكن كل الروايات نفت مطلقا وجود طيران او غارات للطيران اثناء الانفجارات وان الانفجارات كانت من داخل الهنجر وسبقها اشتعال نيران وتصاعد دخان كثيف وهو ما يؤكد ان الانفجار كان ناتج عن مخازن أسلحة.