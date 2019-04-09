شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة... الكشف عن اسم العاصمة الاتحادية لليمن..بدلا عن صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني كبرى البنوك الأهلية في اليمن عبر منشور على حائطه بالفيسبوك ان العاصمة الاتحادية لليمن ستكون مدينة سيئون.







وتابع قائلا مبروك لمدينة سيئون استضافتها لاجتماع مجلس النواب كخطوه مهمة على طريق تحولها إلى عاصمة للدوله الاتحادية ان شاء الله.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة... الكشف عن اسم العاصمة الاتحادية لليمن..بدلا عن صنعاء وعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.