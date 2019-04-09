شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي رفيع يكشف التعينات البرلمانية الجديدة لحكومة الشرعية. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر حكومي، إن الكتل البرلمانية في مجلس النواب، توافقت على تعيين سلطان البركاني، رئيسا لمجلس النواب التابع للشرعية.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، محمد مقبل الحميري، "توافق الكتل البرلمانية على أن تتشكل هيئة رئاسة مجلس النواب من التالية اسماؤهم: سلطان البركاني رئيسا، وعبد العزيز الشدادي نائبا، وصالح باصرة نائبا، وعبد العزيز جباري نائبا".

وبحسب الحميري، فإن "اجراءات الانتخاب ستتم وفقا للدستور واللائحة".

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وكان القيادي في حزب الإصلاح، ورئيس كتلته البرلمانية عبد الرزاق الهجري، قد تنازل على مقعده كنائب لرئيس البرلمان لزميله الدكتور صالح باصرة، الذي اعترض على عدم تمثيل إقليم حضرموت في رئاسة البرلمان.

جدير بالذكر أن البرلمان سيعقد أول جلساته في مدينة سيئون، بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) بعد غد الخميس، لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس هادي وأعضاء البرلمان الى مدينة سيئون لحضور جلسات البرلمان، الذي سيشهد كذلك حضور سفراء الدول الــ 19 الراعية للعملية السياسية في اليمن.

وكانت قوات سعودية قد وصلت مطلع الاسبوع الجاري الى سيئون لحماية مكان انعقاد البرلمان.