شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع باول تصريح عن مجزرة الطالبات بسعوان في صنعاء ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث عن أسفه لمقتل مدنيين غالبيتهم من طالبات في مدارس بمنطقة سعوان بصنعاء، في حادثة تضاربت الأنباء عن مسؤولية الجهة التي تقف خلف الهجوم، قبل يومين.

وقال غريفيث في بيان، اليوم الثلاثاء: “إنه ليؤسفني سماع خبر الوفاة المأساوية لمدنيين، وغالبيتهم من طالبات المدارس الصغار السن في منطقة سعوان بصنعاء، يوم 7 نيسان/أبريل الجاري”.

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وتابع: “أود أن أتقدم بخالص التعازي للمتضررين من هذه الخسارة المأساوية في الأرواح، ولكل المدنيين اليمنيين في أرجاء البلاد والذين لا يزالون يعانون من آثار الصراع القائم”.

وأضاف غريفيث: “إزهاق الأرواح بهذا الشكل يبين فداحة قسوة الصراع على فئات المجتمع اليمني، ومدى تضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية”.

وحث غريفيث جميع الأطراف “على بذل كل جهد ممكن لوضع حد لمعاناة المدنيين، وإتاحة الفرصة لأبناء اليمن وشبابه للعيش في سلام وأمان”، مؤكدا “الحل السياسي الشامل وحده هو الذي سينهي دورة العنف والتدمير تلك”.