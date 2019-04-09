شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة في كابينة درجة اولى على "اليمنية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسافرون على رحلة "اليمنية" القادمة ظهر الاثنين من من مطار عالية بعمان ان فضيحة في الرحلة ادت الى ارتفاع الاصوات داخل كابينة درجة اولى بسبب وزير النقل صالح الجبواني،



وافاد مسافرون ان الوزير الجبواني كان ضمن الرحلة القادمة بتذكرة سفر عادية الا انه راح للجلوس في مقعد بالدرجة الاولى واصطحب معه صديقا ايضا في الدرجة نفسها بصورة غير قانونية، وانه ومع حضور الراكب صاحب الحجز الحقيقي في المقعد احتدم الموقف في الكابينة وتدخل طاقم الرحلة لكن الجبواني أصر على البقاء باعتباره المسؤول الاول عن النقل في البلاد وارتفعت الاصوات حتى بادر طيار بالتخلي عن مقعده بالدرجة الاولى للراكب على يعود الاول الى الخلف