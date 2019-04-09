شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة استفزاز حوثية لتحالف في الحـديدة والاخر يرد. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء ان العمليات الارهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة محاولة من المليشيات لاستفزاز التحالف العربي للقيام بعمليات عسكرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث جدد المجلس التزام المملكة بدعم الجهود السياسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق استوكهولم بنجاح.



واشار المجلس الى أن المحاولات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، من خلال الأعمال الإرهابية والأعمال العدائية التي تنطلق من محافظة الحديدة، في وقت يلتزم فيه التحالف بوقف إطلاق النار في الحديدة على النحو المحدد في اتفاق استوكهولم؛ تمثّل محاولةً استفزازية من الميليشيا، لقوات التحالف للقيام بعمليات عسكرية في محافظة الحديدة.



ورحب مجلس الوزراء السعودي بقرار تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني، منظمةً إرهابية، وعده خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.