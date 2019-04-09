"الخليج 365" ينفرد بنشر اول صورة لقوات حراس الحمهورية في قمة جبل العود بعد تحريره من الحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - حصل " "الخليج 365"" على صورة حصرية لقوات حراس الجمهورية وهم في قمة جبل العود بعد تحريره من ميليشا الحوثي

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