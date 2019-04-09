شاهد بالصورة اغرب مخالفة مروروية في العالم حدثت في اليمن عام 1964(صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - نشر الناشط عبد الله علي النويرة سند مخالفة مرورية عام1964م وهي السماح بركوب نساءبدون محرم والمخالفة بمبلغ ثلاثةريال



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