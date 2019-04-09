قيادي حوثي ينهب 15 مليون من مستثمر في محافظة إب

كشفت مصادر مطلعة في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب، عن ابتزاز قيادي حوثي لمستثمر محلي ونهب أموال كبيرة تحت مسمى المجهود الحربي.

وقالت المصادر أن وكيل المحافظة المعين من الحوثيين للشؤون المالية والإدارية، القيادي علي بن علي النوعه، قام بنهب 15 مليون ريال من مستثمر حديقة جرافة تحت مسمى مجهود حربي ومصادرتها لحسابه الشخصي.

أكدت المصادر أن خلافات نشبت بين النوعه ومدير مكتب صندوق النظافة، بعد مطالبة النوعة لمدير المكتب بالتوقيع على استلام المبلغ دون توريد المبلغ لحساب الصندوق الأمر الذي رفضه الأخير ونشبت بينهما خلافات تطورت إلى حد منع مدير المكتب من الدوام من قبل الوكيل النوعة.

يذكر أن المستثمر الحبيشي، كان قد شكا في وقت سابق من وقف سلطات الحوثيين لمشروعه بعد شراء معدات بالملايين بسبب ما قالوا أنه مخالف للمخطط في محاولة لابتزازه مجدداً.

وتشهد أراضي وممتلكات عدد من مؤسسات إب ،عمليات تأجير واسعة في صفقات مشبوهة وسط تنامي ظاهرة تأجير الأراضي والممتلكات العامة في ظل سيطرة الحوثيين على المحافظة