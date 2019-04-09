شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: امرأة تقتحم صالة ألعاب رياضية بسيارتها الفارهة .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لعبة "Anytime Fitness" للألعاب الرياضية بسيدة أمريكية في مدينة "كولفر" بولاية كاليفورنيا الأمريكية. أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن سيارة دفع رباعي من صنع في الولايات المتحدة.

"أي وقت للياقة" وتسببت في سقوطه على الأرض.

لمَ "كيواس": "لقد تفاجئت قيادة سيارتك.

هل تذكر أن سائقة السيارة قد خرجت من الإطارات؟



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