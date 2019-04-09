شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: الشيخ السكني يقتل بسلاحه بعد قيام القيادي الحوثي باخذه الى منطقة صرف وتجريده من السلاح .. ( مستجدات تنذر بانفجار حرب بصنعاء ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مقرب الشيخ السكني ل"شباب نيوز" ان الشيخ قام بالبناء في ارضيته الواقعة في منطقة صرف وعند البداء في الحفر.

اقبل المشرف الامني لمنطقة صرف بوقفه من البناء وطلب منه مبلغ 100الف ريال واعطاه واواصل البناء حتى اقبل السكني على صب اعمده البناء واقبل المشرف واخذ السكني الى المنطقة بصرف واخذ منه مبلغ وسمح له بالبناء حتى وصل السكني على صب السطح للبناية ونزل المشرف الامني واخذ الشيخ السكني الى القسم، ورفض الشيخ السكني من اعطاها مبلغ من المال وقام المشرف باخذ السلاح نوع الي من الشيخ احمد السكني واطلق عليه الرصاص وقتله بسلاحه .

وقالت مصادر اخرى ان قيادات حوثية بارزة تخفي القاتل بذريعه انه هرب فبما تواصل القبائل احتشادها من جميع المناطق صنعاء وعمران .