شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق ناري للمجلس الانتقالي الجنوبي على وصول قوات سعودية الى سيئون.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" ترحيبة بوصول قوات سعودية إلى مدينة سيئون لتأمين انعقاد مجلس النواب، لكنه أبدى في الوقت ذاته رفضه لانعقاد البرلمان في حضرموت. Advertisements وقال نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، في تغريدة له على "توتير"، "نرحب بكل قوة سعودية أو إماراتية أو لدول التحالف على أرضنا". وحال رفض المجلس المدعوم إماراتيا من انعقاد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، بعد إعلان الحكومة اليمنية عن نيتها انعقاد المجلس في المحافظة الجنوبية التي تخضع لسيطرة قوات موالية لأبوظبي. وأضاف: "لانرحب ببرلمان الزور والكذب(مجلس النواب). وأردف: "لشراكتنا مع التحالف قواعد لايفهمها الكثير".

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