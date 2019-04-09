شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري عاجل بتعين وزير في الحكومة "اسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر القرار الجمهوري اليوم بتعيين سامي عبدالله دينيش وزيراً لشباب والرياضة في حكومة شباب وأطفال اليمن الذي يرأسها محمد جميع. ونصت المادة الأخيرة من القرار العمل به ونشره في الجريدة الرسمية.

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