شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة دولية تكشف حجم القوة الهائلة التي اعدها التحالف والشرعية لحسم المعركة عسكريا، والذعر يسيطر على ابو علي الحاكم وكل القيادات الحوثية ويربك كل حساباتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد عبد الله الجفري، الخبير العسكري من العاصمة اليمنية صنعاء، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" يوم امس الاثنين، "ان العملية السياسية فيما يختص بمشاورات السويد أصبحت الآن في غرفة الإنعاش، بعد تنفيذه من جانب واحد وتلكأ حكومة هادي والتحالف عن تنفيذ الجانب الخاص بهم، فهم لا يريدون السلام، بل الحسم العسكري والسيطرة على الشريط الساحلي من جيزان إلى مضيق باب المندب، ومن مضيق باب المندب إلى مضيق هرمز.

وأشار إلى أنه لم يتبق سوى خطوة واحدة ويريد التحالف حسمها عسكريا عن طريق المراوغة وكسب الوقت والحشد العسكري وتكريس وتعزيز وجودهم، ولدينا من المعلومات التي تؤكد قيام التحالف بعمليات إنزال ضخمة للآليات والمعدات العسكرية في ميناء المخا بالساحل الغربي.

وأكد الجفري إلى أنه تم حشد 30 لواء عسكري في الساحل الغربي من مختلف الأسلحة، يتزامن مع هذا التحشيد اختراقات يومية لما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد من أجل إفشال وتفجير المشاورات لإيجاد حجة لأنفسهم وغيرهم وتبرير أفعالهم.

وأوضح الخبير العسكري، أن مسألة ضبط النفس من جانب الحوثيين لا تأتي عن ضعف في قدراتهم، بل هم يدركون اليوم أن الشعب اليمني وصل إلى أسوأ مراحله الإنسانية وبشكل خاص في "الحديدة" والتي أصبح أبنائها اليوم تحت مرمى نيران التحالف، وبكل أسف لم تحرك تلك الانتهاكات ساكنا للأمم المتحدة.