المحكمة الجزائية بـ"المكلا" تقضي بإعدام 3 مُدانين في مقتل الطفلة "طيف الرفاعي"



قضت المحكمة الجزائية بالمكلا، عاصمة محافظة حضرموت، اليوم الاثنين، بإعدام 3 مُدانين في قضية مقتل الطفلة "طيف أحمد محمد الرفاعي" بعد قرابة العامين من مقتلها.

وفي يوليو من العام 2016 عُثر على جثة الطفلة المفقودة "الرفاعي"، البالغة من العمر أربعة أعوام، في أحد شعاب مديرية جردان، القريبة من منزل أهلها، بمحافظة شبوه، عقب اختطافها وثم إطلاق النار عليها.

وانطلقت دعوات تنادي بالحكم العادل في القضية التي شغلت الرأي العام وتنفيذ إعدام بحق الجناة.

تجدر الإشارة بأن المُتهميـن قد ارتكبوا جريمة الخطف والقتـل عـن سبـق إصـرار وكذا ارتكـاب جريمـة التعزيـر بحـق المجني عليها "الرفاعي".