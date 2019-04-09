مصادر ترجح وصول أميرة عدن إلى المكلا مساء اليوم ومواطنوا الساحل الحضرمي في ترقّب

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عدن - ياسمين التهامي - تكللت زيارة المدير العام لشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري لمحافظة عدن بالنجاح بعد عودته إلى المكلا للإشراف على عملية تموين محافظة حضرموت من المشتقات النفطية أثناء تواجد الوفود الرئاسية بالمحافظة

وقد نجحت تلك الجهود في شحن باخرة من العاصمة عدن بعد لقاء المدير العام لشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت بدولة مجلس الوزراء لتعزيز الخزن من مادة الديزل لتغطية احتياجات السوق المحلية للمحافظة

و قد أبحرت الباخرة اميرة عدن إلى المكلا وعلى متنها 4000 طن ديزل وستصل خلال الساعات القليلة القادمة

وجاءت زيارة المدير العام لشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت لمحافظة عدن بناء على تكليف اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بهدف متابعة عدد من المواضيع الي تهم المحافظة و الشركة

يذكر أن الزيارة شملت بعد اللقاء بدولة رئيس مجلس الوزراء كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة البرنامج السعودي لمنحة المشتقات النفطية دكتور نجيب حميد ومدير عام شركة النفط فرع عد ن وعدد من مسؤولي الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية

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