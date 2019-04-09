شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اربع سنوات من الاعتقال جماعة الحوثي تسمح لهذا القائد العسكري الكبير بالاتصال باسرته وهذا ما قاله لهم (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت في أسرة اللواء الركن فصيل رجب ” أن أسرته تلقت اليوم أول اتصال هاتفي له بعد أكثر من سنوات من الاختطاف لدى جماعة الحوثي مطلع 2015.
وقال سالم فيصل رجب في تصريح صحفي ” إن والده أجرى اليوم مكالمة هاتفية هي الأولى منذ أسره، اطمأن فيها عن أسرته وأولاده .. كما طمئنهم فيها عن صحته .
وأسرت المليشيات الحوثية اللواء الركن فيصل رجب في أواخر مارس 2015م وانقطعت أخباره عن أسرته حتى تلقت أسرته اليوم أول مكالمه له منذ خمس سنوات .
ويقبع في زنازين الحوثيين المئات من الأسرى وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق اللواء ركن محمود الصبيحي واللواء ركن فيصل رجب وناصر منصور شقيق الرئيس هادي .
واختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية مطلع العام 2015 موكب مكون من سيارتين بالقرب من قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج كان يضم كلاً من اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق وناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني إضافة إلى اللواء فيصل رجب قائد اللواء 31مدرع.
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