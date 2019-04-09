شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تفاجئ المواطنين بهذه التسعيرة للدولار والريال السعودي صباح اليوم.. شاهد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار الصرف صباح اليوم الثلاثاء. اسعار الشراء :

الدولار الأمريكي: 503

الريال السعودي : 131

اسعار البيع:

الدولار الأمريكي: 510

الريال السعودي: 133 تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.

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