شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ابرز شخصيتين وصلت حتى الان مدينة سيئون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من/ علي مقراط

وصل مساء امس إلى مدينة سيؤن قائد ألوية الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه منصور هادي .

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ومنذ وصوله عقد سلسلة من اللقاءات مع قيادة المنطقة العسكرية الأولى وقادة الوحدات العسكرية والأمنية ناقش معهم الترتيبات الأمنية اللازمة لعقد اول اجتماع لمجلس النواب (البرلمان )منذ تفجير الحرب والتي سيحضرها فخامة الرئيس القائد المشير عبدربه منصور هادي وتحتضنها مدينة سيؤن بحضرموت .

هذا وكان آمين عام رئاسة الجمهورية الأستاذ ياسر الشقي قد وصل مساء الجمعة الماضي إلى مدينة سيؤن للتمهيد لهذا الحدث .

فيما وصلت اليلة قبل الماضية قوات سعودية ضخمة وقوات من ألوية الحماية الرئاسية إلى سيؤن والتي انتشرت في خطوط الطرقات ومداخل المدينة ووضعت سياج أمني على مبنى القصر الجمهوري بسيؤن والمقرات والمنشآت الحكومية لتأمين انعقاد جلسة مجلس النواب ووصول فخامة الرئيس القائد المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لحضور هذه الجلسة الهامة للبرلمان اليمني الذي التئم أعضاءه في مدينة سيؤن