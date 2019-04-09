شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما قاله المحلل السياسي نجيب غلاب عن الدكتور بن دغر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي نجيب غلاب أن《 الدكتور بن دغر الشخصية الوطنية الاكثر تفهما لواقعنا ومرتبط بالمشروع الوطني بلا حسابات ملعونة واثبتت التحولات انه شخصية سياسية متميزة لا يعادي اي جمهوري ما يهمه ان نكون واحد 》

وأضاف غلاب في تغريده له رصدها محرر موقع "غمدان نيوز"《بن دغر لا يتآمر ولا ينتمي الا للوطن اليمني وعندما يتحرك لن تجده جنوبي ولا شمالي يتحرك من اجل الوطن اليمني باخلاص》

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