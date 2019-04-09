شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة يطالب بسرعة إنجاز التحقيق في الأحداث التي ارتكبتها المليشيا بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب رئيس الوزراء معين عبدالملك، لجنة التقصي القضائية المكلفة بالتحقيق في الأحداث الأخيرة والمؤسفة التي ارتكبتها المليشيا في المدينة القديمة، وبسرعة إنجاز عملها والرفع بنتائج التحقيق لاتخاذ الخطوات اللازمة على ضوء ذلك لتحقيق تطلعات المواطنين في العدالة وسيادة دولة القانون.

وشدد رئيس الوزراء، خلال لقائه اليوم، في عدن محافظ تعز نبيل شمسان، على ضرورة منع تكرار تلك الأحداث المؤسفة والمخلة بأمن واستقرار وسمعة المدينة.

Advertisements

وقال عبدالملك، إن الحكومة ستدعم بكل السبل الممكنة والمتاحة قيادة السلطة المحلية في تعز لاستعادة وتفعيل كافة مؤسسات الدولة، والقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع، وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

ودعا رئيس الوزراء القوى السياسية والمجتمعية في تعز إلى رص الصفوف، ومضاعفة الجهود، والالتفاف الوطني خلف الشرعية الدستورية لاستكمال مشروع استعادة الدولة، وإجهاض المشروع التدميري للحوثيين.

وشهدت تعز في الفترة القليلة الماضية مواجهات مسلحة خلفت اضراراً مادية وبشرية.