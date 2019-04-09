شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور قوات وآليات ضخمة للسعودية والجنرال الأحمر تثير القلق في حضرموت والمحافظ يقطع رحلته الدولية ويعود بشكل طارئ "ماذا يحدث في سيئون؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد مصدر بمحافظة حضرموت وصول قوات وآليات عسكرية ضخمة وقوة بشرية من ضباط وافراد سعوديين إلى مطار سيئون الدولي، في محافظة حضرموت، شرق اليمن بالتزامن مع تحرك مريب لقوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجنرال علي محسن الأحمر وهو ما اثار القلق في صفوف السكان.

ونقل مراسلنا عن مصادر في مطار سيئون الدولي" إن القوة السعودية التي وصلت مهامها تأمين انعقاد أولى جلسات البرلمان اليمني، المتوقعة الخميس القادم وهو ما أكده احد أعضاء مجلس النواب في حديث .. رغم عدم اهتمام أبناء مدينة سيئون بخبر انعقاد مجلس النواب، لكنهم أصيبوا بالقلق من وقع حركة قوى مسلحة توافدت على المدينة التي لم تشهد مثلها، رغم كل ما تعيشه من حوادث خطف واغتيال دائمة آخرها تفجير إرهابي بجنود الكتيبة الحضرمية الأسبوع الماضي.

واستيقظ الناس على وقع وصول قوات سعودية ضخمة، أمس الأول، وأخرى محلية من المحافظات المجاورة وقوات الحماية الرئاسية الى المدينة، مخلقة أثناء دخولها نوعاً من الرعب والقلق في الوسط المحلي، وإرهاب السكان المجاورين لسكن القوات في ثانوية باكثير للبنات وجوار المجمع الحكومي ـمقر انعقاد الجلسةـ.

وناشد عقال الأحياء السلطات الأمنية بالوادي والصحراء وإدارة المرور بعدم مضايقتهم وإغلاق الطرق الرئيسية للمدينة لساعات طوال تأهباً لوصول موكب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب، مثلما فعلوا أثناء زيارة للحكومة قبل أشهر، والتي لم يكن لها أي دور في حياة الناس، لكنها عطّلت طرقاتهم.

وتعتبر مدينة سيئون أنموذجاً للتعايش والسلام واحتضنت منذ بداية الحرب آلاف النازحين من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسلام وأمان..

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وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء "عصام الكثيري" قال، إن مدينة سيئون تمتلك كافة المقومات لاحتضان الفعاليات السياسية والأحداث الوطنية.

ووصل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني"، مساء الاثنين، إلى المدينة عائداً من جمهورية مصر العربية، قاطعاً رحلته إلى ماليزيا استجابة لدعوة شباب حضارم لفعاليات في كوالالمبور، غير أنه غير مسار رحلته إلى مدينة سيئون.

وترأس فور وصوله للمدينة قيادة الوادي، مطلعاً على التحضيرات الجارية لانعقاد مجلس النواب في المدينة نهاية الأسبوع الجاري.