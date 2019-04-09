شكرا لقرائتكم خبر عن اعلام الشرعية حقيقة مقتل ناطق الحوثيين (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتوالى الخساشر الكبيرة لجماعة الانقلاب سواء كانت مادية او بشرية حيث لقي 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بينهم قيادي، امس، بنيران قوات الجيش الوطني، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وبحسب موقع الجيش"سبتمبر نت" فإن قوات الجيش استهدفت، مساء امس، بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعا للمليشيا، في منطقة يعيس شمالي جبهة مريس.

وأسفر القصف عن مصرع 10 من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم القيادي الميداني المدعو يحيى سريع، وتدمير عربة (B M B ). وفقا للموقع.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، عدة محاولة تسلل للمليشيا، باتجاه “الزيلة”، و”صولان”، في الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.