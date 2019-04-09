شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الطبي بالحديدة يعلن فتح باب القبول لبرنامج الماجستير في طب الاطفال والتوليد وامراض النساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحديدة - خاص

اعلن المجلس الطبي للاختصاصات الطبية.فرع الحديدة اليوم الاثنين عن فتح باب القبول لبرنامج الماجستير المهني في اختصاص طب الاطفال، وطب التوليد وامراض النساء..

ودعا المجلس الطبي الراغبين الالتحاق في التخصصين المذكورين اعلاه تقديم طلباتهم الى مقر المجلس اليمني ..فرع الحديدة بهيئة مستشفى الثورة العام ابتداءا من يوم الثلاثاء الموافق:9/4/2019م

واشار إلى إن اخر موعد لقبول طلبات الاستقبال سيكون تاريخ8/5/20197م

ولفت المجلس الطبي إلى ان المتقدمين سيخضعون لامتحان المفاضلة. على ان يستوفي المتقدم الشروط التالية:

1ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من احدى الجامعات اليمنية او مايعادلها من جامعة خارجية معترف بها.+كشف الدرجات للاعوام الدراسية+شهادة الامتياز.

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2. ان يكون حسن السيرة والسلوكولائق طبيا ولدية شهادة خبرة-شهادة خدمة ريف ان وجدت.

3. ان يكون المتقدم لدية ترشيح من الجهة التي يعمل بها والموافقة على تفرغة للتدريب بالاظافة الى كشف اخر راتب معمد+فتوى التوظيف معمدة من الخدمة المدنية بالنسبة للنظام العام على ان يكون المرشح للتدريب احد موظفي وزارة الصحة العامة والسكان.

4. الالتزام بكافة الاعراف والتقاليد المهنية التي تحكم العلاقة مع الاساتذة وزملاء المهنة والمرضى والمراكز التدريبية وفي حال الاخلالبذالك يحق للمجلس ايقافه عن التدريب.

5. ان يكون المقبول للتدريب متفرغا ولايحق له اثناء فترة التدريب الالتحاق بأي برامج دراسية داخلية او خارجية.

6. لايتم قبول اي ملف الابعد استيفاء كافة الوثائق المطلوبة.-