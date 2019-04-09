تعزيزات حوثية وقصف من المليشيات في الحديدة وسقوط شهداء

كشف المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة عن أن المليشيات دفعت بتعزيزات إلى الحديدة وجددت قصفها على مواقع العمالقة ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأوضح المركز أن المليشيات جددت قصف واستهداف مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة بأماكن متفرقة في محافظة الحديدة مساء اليوم.

وافادت مصادر ميدانية أن المليشيات الحوثية استخدمت بقصفها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية ومنها سلاح 14.5 و12.7 وقذائف الهاون عيار 120 على مواقع العمالقة والقوات المشتركة في مدينة الصالح والدريهمي وكيلو 16.

واكدت المصادر سقوط شهيد من أفراد العمالقة وجرح اثنين آخرين شرق مدينة الصالح جراء قصف المليشيات على مواقع العمالقة والقوات المشتركة.

وأشارت المصادر أنه تم مشاهدة تعزيزات عسكرية كبيره قادمة إلى مواقع المليشيات الحوثية المتواجدة شرق مدينة الحديدة وكيلو 16 وتواصل المليشيات الحوثية خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ونتج عن ذلك عشرات القتلى والجرحى من أفراد ألوية العمالقة والقوات المشتركة والمواطنين في محافظة الحديدة في ظل صمت أممي واضح جراء هذه الجرائم والإنتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي