شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضح العسكري في الحديدة بمعارك هي الأشرس الان والانفجارات ترعب السكان "تفاصيل التصعيد الأخطر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور اشتباكات عنيفة في الاثناء بين قوات العمالقة والمليشيا الحوثية في التحيتا جنوب الحديدة مع تجدد القصف الكثيف ومحاولات التسلل من المدخل الجنوبي للمديرية.

واندلعت مواجهات ضارية بين قوات اللواء السادس عمالقة ومليشيا الذراع الإيرانية، في الناحية الجنوبية من التحيتا، وخاصة الجهة المطلة على مدخل التحيتا الجنوبي.

وأفاد مصدر ميداني بتركز الاشتباكات في محيط المدخل الجنوب بجهة السويق والمزارع المجاورة قرب الخط الإسفلتي.

وتدور، في الأثناء، مواجهات شرسة باستخدام مختلف الأسلحة، مع قيام المليشيات بتكثيف القصف المدفعي وتنفيذ محاولات متجددة للتسلل، وشهدت الجبلية جنوب التحيتا تصعيداً مستمراً، اليوم الاثنين، للقصف العنيف.

يأتي التصعيد المتجدد عقب ساعات من معركة ضارية وإحباط هجمات حوثية تستهدف التحيتا بالتزامن مع هجمات ومحاولات زحف على مديرية حيس من اتجاهي الشرق والشمال (مفرق العدين).

وفي اتجاه آخر تعرضت قرية الكديف جنوب التحيتا للقصف الحوثي وتضررت منازل مواطنين.

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وتعرضت مواقع قوات العمالقة والمقاومة المشتركة في مشارف مدينة الحديدة وداخل المدينة للاستهداف من قبل المليشيات الحوثية، الاثنين 8 أبريل 2019، غداة مواجهات عنيفة ومحاولات زحف وتسلل جنوب المحافظة.

وأكد مصدر ميداني تعرض مواقع القوات المشتركة وقوات العمالقة في كل من الجاح والدريهمي في المشارف الشرقية لمدينة الحديدة للاستهداف بمختلف أنواع الأسلحة.

وفي الاتجاه نفسه أشار المركز الإعلامي للعمالقة إلى تعرض مواقع المشتركة شرق مدينة الصالح داخل مدينة الحديدة للاستهداف بالأسلحة المتوسطة.

كما استهدفت المليشيات الحوثية مواقع قوات ألوية العمالقة منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم الاثنين، واستخدمت أنواع القذائف والأسلحة المتوسطة والرشاشة في مديرية حيس ومناطق التحيتا والجبلية طبقاً لمصدر ميداني في العمالقة.

وذكر أن المليشيات أطلقت النار بشكل مكثف بسلاح 14.5 وسلاح البيكا وقذائف آر بي جي.

إلى هذا أفاد مصدر ميداني، نيوزيمن، بتعرض مواقع في التحيتا والجبلية لقصف كثيف بالقذائف المختلفة، آر بي جي وهاونات ومدافع الهاوزر والأسلحة الرشاشة والمتوسطة.