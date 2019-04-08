تعرف على نتائج الدراسة التحليلية للإحتياجات التدريبية للكادر الوظيفي بالمهرة

دشن الأستاذ سالم عبدالله نيمر أمين عام المجلس المحلي بالمهرة صباح اليوم بقاعة ديوان المحافظة ورشة عمل حول نتائج الدراسة التحليلية للإحتياجات التدريبية لمكاتب المجمع الحكومي والمكاتب التنفيذية بالمهرة والتي تنظمها الإدارة العامة للبحوث والتدريب بالمحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي بداية الورشة التي أقيمت برعاية المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت رحب بن نيمر بمدراء عموم المكاتب المشاركين في الورشة مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة تقدم كل الدعم والتسهيلات لتنفيذ هذه المشاريع الهادفة إلى تطوير وتأهيل الكادر الوظيفي في مختلف المكاتب والمجالات ولما من شأنه مواكبة العصر الحديث في الجانب الإداري.

كما شدد بن نيمر على أهمية التدريب والتأهيل للموظف المحلي لإنه يعطي حافز قوي للموظف للقيام بعمله على أكمل وجه منوها أن السلطة المحلية أدرجت في برنامجها لهذا العام أهمية كبيرة لجانب التدريب والتأهيل للموظفين.

في ذات السياق عبر الأستاذ محمد شملان مدير عام البحوث والتدريب بالمحافظة عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت والأمين العام للمجلس المحلي وكافة الوكلاء على دعمهم اللامحدود للجانب التدريبي.

حضر الورشة وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي والوكيل المساعد لقطاع المرأة الأستاذة خديجة باكريت والمدير التنفيذي لمؤسسة أثر التنموية المهندس عبدالسلام بلجعد والمدرب الدولي الأستاذ أمير شحرة وعدد من المهتمين.