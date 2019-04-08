مدير المسيلة بالمهرة يصدر قراراً بإنشاء مركز إعلامي وصحيفة فصلية

أصدر مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، اليوم الأثنين الموافق 8/أبريل/ 2019، قرار إداري رقم ( 2 ) لسنة 2019، يقضي بإنشاء مركز إعلامي وإصدار صحيفة فصلية تحمل اسم "المسيلة"، وذلك لتفعيل الدور الإعلامي ونشر أنشطة وفعاليات السلطة المحلية بالمديرية . وتشير المادة الثانية من القرار إلى تكليف الأخوة التالية أسمائهم بإدارة تحرير الصحيفة كلاً حسب الصفة القرينة باسمه : 1- محمد عبدالسلام حويل رئيس التحرير . 2- جمال علي السيفي مدير التحرير . 3- أبوبكر عبدالله صالح سكرتير التحرير . Advertisements وعضوية كلاً من : 1- مبارك محمد أحمد العامري . 2- يوسف غانم عرائط . 3- خلدون علي الطبين معيلي . كما قضت المادة الثالثة من القرار بتكليف أسرة تحرير الصحيفة الموضحة أسمائهم أعلاه، بإدارة المركز الإعلامي للمديرية.

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