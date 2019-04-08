صنعاء.. التحالف يشن غارات على مواقع للمليشيا في مدفون نهم

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 08/نيسان/2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة المدفون بمديرية نهم تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

وفي وقت سابق اليوم، شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هجوما على مواقع للمتمردين الحوثيين في جبهة نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية هاجمت مواقع للمليشيا في حريب نهم.

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وأضافت المصادر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

في السياق ذاته، صدت قوات الجيش هجوما للمليشيا على منطقة المدفون بالمديرية ذاتها.

وأكدت المصادر أن المليشيا شنت هجوما تحت غطاء مدفعي عنيف على مواقع قوات الشرعية في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن الهجوم انتهى بفرار المليشيا مخلفة وراءها عددا من القتلى.