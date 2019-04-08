وزارة الصحة تعلن عن حملة لمواجهة الجائحات والأوبئة

أكد وزارة الصحة اليوم عن تجهيزات لحمة ضد الجائحات والاوبيئة الصحية في المحافظات. جاء ذلك في اجتماع جمع بوزير الصحة د ناصر باعوم مع مسؤولي الوزارة في العاصمة المؤقته عدن. واستعرض الاجتماع استعدادات مكاتب الصحة لمواجهة الجائحات والاوبئة ، والاسهالات المائية الحادة والحميات مثل الضنك والملاريا. وشدد الوزير باعوم على ضرورة رفع حالة الاستعدادات وتفعيل عمل الاقسام المختصة في عموم المحافظات، والابلاغ عن كل ما يستجد الی غرفة العمليات المركزية بعدن، بما يؤمن سرعة الاستجابة لاي طارئ، لتقديم الدعم اللازم..مثمناً جهود مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية، ودعمه لمواجهة الكوليرا وحمى الضنك.

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