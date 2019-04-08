رصد المواقع التي استهدافها قصف الحوثيين بالحديدة

استهدفت مليشيا الحوثي مواقع قوات ألوية العمالقة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الاثنين.

ووفق متابعة "الخليج 365"، استخدمت مليشيا الحوثي في عمليات الإستهداف والقصف على مواقع العمالقة مختلف أنواع القذائف والأسلحة المتوسطة والرشاشة في مديرية حيس ومناطق التحيتا والجبلية.

وذكرت مصادر ميدانية أن المليشيات أطلقت النار بشكل مكثف منذ ساعات الصباح على مواقع العمالقة بسلاح 14.5 وبسلاح البيكا وبقذائف آر بي جي .

مصادر ميدانية في وحدة الرصد والمتابعة أفادت أن الحوثيون شنوا قصفاً عنيفاً على عدد من مواقع العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بقذائف الهاون وبمدافع الهاوزر وقذائف آر بي جي .

وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى لقوات العمالقة في مدينة التحيتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستخدمت سلاح 23 وأسلحة من عيار 14.5 وسلاح من عيار 12.7 وبالأسلحة الرشاشة . هذه الخروقات الحوثية المتواصلة ارتفعت وتيرتها مع زيارة المبعوث الأممي غريفيث إلى صنعاء ، وهي رسالة واضحة من المليشيات للمجتمع الدولي بعدم الإلتزام ببنود الهدنة الأممية ولا بمبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.