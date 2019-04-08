مواطنون يشكون تحسن سعر الريال وارتفاع جنوني مستمر للمواد الغذائية

عبر مواطنون عن استيائهم لاستمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية على الرغم من تحسن العملة المحلية. وكان خلال الاسبوعين الماضيين قد تحسن سعر الريال اليمني نتيجة لتحركات قام بها البنك المركزي ودعم التحالف. وذكر مواطنون أنهم يشعرون بخيبة تجاه تحسن صرف الريال نتيجة لعدم انعكاس هذا التحسن على أسعار المواد الغذائية التي لا تزال تؤرق كاهلهم.. Advertisements وأكثر من تضرر هي الاسر التي لديها أبناء مغتربين والموظفين الذين يتلقون رواتبهم بالسعودي أو الدولار. ومن جهتهم، يبرر التجار ذلك بتكلفة السلع التي اشتروها عندما كان الدولار مرتفعًا، مؤكدين أنه سيتم تعديل الأسعار تدريجيًا. وطالب مواطنون في عدن وبقية المحافظات بانزال لجان لضبط الاسعار ووقف جشع التجار .

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