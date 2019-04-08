الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

وصول عبدربه إلى مدينة سيئون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت مصادر محلية في سيئون إن العميد ناصر عبدربه وصل إلى المدينة مساء امس الاحد.

وذكرت المصادر أن العميد ناصر وهو رئيس ألوية الحماية الرئاسية ناقش مع قيادة المنطقة العسكرية الأولى وقادة الوحدات العسكرية والأمنية ناقش معهم الترتيبات الأمنية اللازمة لعقد اول اجتماع لمجلس النواب (البرلمان )منذ تفجير الحرب والتي سيحضرها فخامة الرئيس القائد المشير عبدربه منصور هادي وتحتضنها مدينة سيؤن بحضرموت.

وكانت قوات سعودية ضخمة وصلت يوم امس إلى المدينة والتي انتشرت في خطوط الطرقات ومداخمل المدينة ووضعت سياج أمني على مبنى القصر الجمهوري بسيؤن والمقرات والمنشآت الحكومية لتأمين انعقاد جلسة مجلس النواب ووصول الرئيس عبدربه منصور هادي لحضور هذه الجلسة الهامة للبرلمان اليمني الذي التئم أعضاءه في مدينة سيؤن 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول عبدربه إلى مدينة سيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا