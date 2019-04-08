ترتيبات لندوة عن الدان الحضرمي تظهر طقوس الحضارم وتقاليديهم

زار وكيل محافظة حضرموت عبدالهادي التميمي اليوم على برامج وانشطة فرقة الغناء للدان الحضرمي بتريم و اللجنة التحضيرية لاتحاد الهجن والفروسية بوادي حضرموت .

وفي اللقاء استمع التميمي بحضور مدير عام الثقافة بوادي وصحراء حضرموت احمد بن دويس الى شرح مفصل عن اوضاع فرقة الغناء وجهودها في نشر و إحياء الموروث الشعبي والثقافي بين اوساط المجتمع للمحافظة عليه من الاندثار .

وطبقا لوكالة سبأ فقد نوه مدير عام مكتب الثقافة الى ان هناك ترتيبات في نهاية ابريل لعقد ندوة عن الدان الحضرمي للتعريف بطقوسه و عادته وتقاليده ، يتخللها جلسات يشارك فيها ابرز مغني الدان الحضرمي .

كما استعرضت اللجنة التحضيرية لاتحاد الفروسية و الهجن استعدادتها للمشاركة بقرابة 136 جمل في زيارة شعب نبي الله هود التي تنطلق الاسبوع القادم .