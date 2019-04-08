زار وكيل محافظة حضرموت عبدالهادي التميمي اليوم على برامج وانشطة فرقة الغناء للدان الحضرمي بتريم و اللجنة التحضيرية لاتحاد الهجن والفروسية بوادي حضرموت .
وفي اللقاء استمع التميمي بحضور مدير عام الثقافة بوادي وصحراء حضرموت احمد بن دويس الى شرح مفصل عن اوضاع فرقة الغناء وجهودها في نشر و إحياء الموروث الشعبي والثقافي بين اوساط المجتمع للمحافظة عليه من الاندثار .
وطبقا لوكالة سبأ فقد نوه مدير عام مكتب الثقافة الى ان هناك ترتيبات في نهاية ابريل لعقد ندوة عن الدان الحضرمي للتعريف بطقوسه و عادته وتقاليده ، يتخللها جلسات يشارك فيها ابرز مغني الدان الحضرمي .
كما استعرضت اللجنة التحضيرية لاتحاد الفروسية و الهجن استعدادتها للمشاركة بقرابة 136 جمل في زيارة شعب نبي الله هود التي تنطلق الاسبوع القادم .
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبات لندوة عن الدان الحضرمي تظهر طقوس الحضارم وتقاليديهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.