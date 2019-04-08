مدير تربية حوف بالمهرة يدشن الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2018 – 2019

دشن مكتب التربية والتعليم بمديرية حوف بمحافظة المهرة، اختبارات نهاية العام الدراسي 2018 – 2019. وخلال عملية التدشين اطلع رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي سعيد علي مصدع ومدير مكتب التربية بحوف محسن محمد باكريت ورئيس قسم الاختبارات على سير الاختبارات وتذليل الصعاب. وحثوا الطلاب على مزيد من الاجتهاد مثمنين جهود إدارات المدارس والمعلمين على الجهود التي بذلوها في خدمة العملية التعليمية، متمنين للجميع النجاح والتوفيق.

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