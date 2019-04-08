الإمارات مستشفى الجمهورية بعدن بأجهزة ومستلزمات طبية

بدعم من دولة الإمارات وإشراف الهلال الأحمر الإماراتي تسلّم مستشفى الجمهورية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن صباح اليوم دعم بأجهزة ومستلزمات طبية و أسرّة إنعاش حديثة للعناية المركزة.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي سلطان الشامسي أن هذا الدعم بالأجهزة الطبية والمستلزمات يأتي كدفعة أولى وستليها دفعات خلال الأيام القادمة.

من جهته، أعرب نائب مدير مستشفى الجمهورية الدكتور طارق مزيدة عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على كل الدعم الذي تقدمه لمستشفى الجمهورية التعليمي منذ 2015 وحتى اليوم، وتمثّل هذا الدعم بتأهيل البنية التحتية للمستشفى ورفده بالأجهزة الطبية اللازمة.

وأضاف مَزْيَدة أن هذا الدعم الذي تسلمناه اليوم يضاف للرصيد السابق الذي قدمه أشقاؤنا في دولة الإمارات في أصعب المراحل التي مرت وتمر بها بلادنا، والأسبوع الماضي دشنا العمل في إنشاء مركز جراحة العظام.

يشار إلى أن دولة الإمارات أولت القطاع الصحي أهميّة خاصّة حيث أعادت تأهيل المستشفيات والمجمعات الصحية و قدّمت سيارات الإسعاف وأطنان من الأدوية، ودعمت بناء مركز متخصص لجراحة العظام في مستشفى الجمهورية، ولا يزال العطاء مستمر في كافة المحافظات المحررة.