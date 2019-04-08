شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصل سيئون خلال الساعات القادمة وهذا ما سيتم حسمه في أول جلسة للبرلمان اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية ” إن الرئيس عبدربه منصور هادي ” سيصل إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت – شرق اليمن – خلال الساعات القادمة قبل عقد البرلمان اليمني أول جلسة قانونية له خارج صنعاء بعد استكمال توافد أعضاء المجلس إلى المدينة.

وأكد المصدر في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” إن الرئيس هادي سيصل إلى مطار سيئون لحضور الجلسة المقرر انعقادها صباح الأربعاء القادم .

وأضاف المصدر ” أن الجلسة ستخصص لترشيح رئيس جديد للمجلس ونواب للرئيس بعد تقديم الكتل البرلمانية أسماء مرشحيها كما سيتم وضع جدول أعمال جديد للمجلس.

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وأوضح المصدر ” إن حزب الإصلاح والمؤتمر والمستقلين قدمت أسماء لترشيحها والتصويت عليها في أول جلسة لإعلان رئيس للمجلس بديلاً عن يحيى الراعي الذي فضل البقاء تحت سلطة الحوثيين في صنعاء.

هذا وقد وصلت ظهر اليوم طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى مطار سيئون تحمل وحدات من الحماية الرئاسية قادمة من مدينة عدن فيما وصل أمس الأول لواء سعودي بالكامل إلى المدينة.

هذا وقد وصل خلال الساعات الماضية عدد من البرلمانيين اليمنيين من عدد من المحافظات المحررة فيما قدم أعضاء آخرون من العاصمة السعودية الرياض والقاهرة والأردن.

صورة لأفراد من الحماية الرئاسية في مطار عدن في طريقهم إلى سيئون