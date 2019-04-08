شكرا لقرائتكم خبر عن البنك يعلن سحب الدفعة 20 من الوديعة السعودية ويؤكد السعر السابق للدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنك المركزي اليمني مساء اليوم الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة (20) بمبلغ (56) مليون دولار . يشار إلى أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الأساسية وأن أسعار المصارفة للدولار 440 ريال وفق إعلان البنك. Advertisements وفي الإعلان أهاب قطاع العمليات المصرفية الخارجية كافة البنوك المتقدمة بطلبات السحب الموافق عليها سرعة استكمال إجراءات الاعتمادات مع عملائهم خلال خمسة ايام عمل بدءً من يوم الثلاثاء تاريخ09 ابريل 2019 م. كما طالب البنك المتقدمين بالحضور بالوثائق وإشعارات التوريد الى البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات بقطاع العمليات المصرفية الخارجية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن . يشار إلى أن البنك سحب قرابة 780مليون دولار موزعة على 20 دفعة من أصل إثنين مليار دولار أودعتها الحكومة السعودية لدى حسابات البنك المركزي اليمني.

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