شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحرك الشرعية بهذه الخطوات المفاجئة .. الحوثيون يهددون الراعي وعدد من القيادات المؤتمرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت مليشيات الحوثي ، البرلمانيين في صنعاء من الاستجابة والالتحاق بالبرلمان المؤيد للشرعية، والذي تجري تحضيرات واسعة لعقد اولى جلساته بعد ايام ويرجح ان تكون في حضرموت.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة في صنعاء "أن المليشيا الحوثية استدعت رئيس البرلمان الموالي لحزب الرئيس السابق يحيى الراعي، وحذرته وعددا من البرلمانيين الموالين لحزب المؤتمر من محاولة الفرار".

ويخشى الحوثيين من الاستجابة لدعوة الشرعية للتوجه إلى مناطق الشرعية والاستعداد لعقد جلسة برلمانية.

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وأفادت المصادر "أن رئيس اللجنة الحوثية محمد علي الحوثي هدد الراعي ورفاقه أن يكون مصيرهم مصير الرئيس السابق صالح ،في اشارة وتهديد بتصفيتهم، متوعداً إياهم بفتح ملفات فسادهم ومحاكمتهم كخونة في حال ورود معلومات عن تحركات أو اتصالات بينهم وبين برلمانيي الشرعية".

ونهاية الشهر الماضي ابلغ نائب رئيس مجلس النواب الشدادي النواب باعتزام عقدهم الجلسة الأولى في المناطق المحررة، ومن المتوقع ان ينعقد مجلس النواب الأسبوع الجاري.

ووصلت امس الاول قوة عسكرية سعودية ضخمة الى حضرموت ، قالت مصادر مأرب برس ان قدومها يأتي لغرض تأمين جلسة البرلمان في مدينة سيئون وكذا تأمين مقر اقامة الرئيس هادي الذي يتوقع ان يصل اليمن قريبا .