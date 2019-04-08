شكرا لقرائتكم خبر عن دولتان خليجيتان تقدمان 200 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية والإمارات، تخصيص 200 مليون دولار أمريكي ضمن مبادرة إمداد، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتلبية الاحتياجات الأساسية لقطاعات الغذاء، والتغذية، والصحة، ودعم المعيشة في اليمن على مدى الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، جمع كلاً من المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات ريم الهاشمي.

وعملت المبادرة على تخصيص 140 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية العاجلة من خلال برنامج الغذاء العالمي، و40 مليون دولار لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال والإصحاح البيئي من خلال منظمة اليونيسيف، و20 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا وتأمين المحاليل الوريدية من خلال منظمة الصحة العالمية.

حيث يستهدف البرنامج المناطق الأكثر احتياجًا في اليمن، مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة كالمرأة والطفل.