شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة قوية لـ‘‘محمد الحوثي’’ .. ووصول تعزيزات حوثية ضخمة إلى هذه المحافظة وتوقعات بانفجار الوضع .. وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقدمت جماعة الحوثي مجاميع عسكرية بعتادها إلى منطقتي “الرجم والطويلة” بمحافظة المحويت (شمال غرب صنعاء).

وأفاد سكان محليون بأنهم “شاهدوا عدة عربات وأطقم عسكرية تحمل على متنها عشرات المسلحين الحوثيين وهم قادمين من محافظتي (صنعاء وعمران) إلى محافظة المحويت”.

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وتأتي تلك التعزيزات بعد يوم من زيارة رئيس مايسمى بـ”اللجنة الثورية العليا” التابعة للحوثيين وعدد من المسؤولين الحوثيين إلى عاصمة المحافظة، وبالتزامن مع التوترات المسلحة التي شهدتها محافظة الحديدة في الآونة الأخيرة “.

وقال مصدر حكومي لـ”المشاهد”، بأن “محمد علي الحوثي وعدداً من المسؤولين الذين قدموا إلى المحويت عبروا عن انزعاجهم من عدم استقبال المواطنين لهم بحسب برنامج فعاليات الزيارة الذي أعدته السلطة المحلية بمحافظة المحويت مسبقاً”.

وكانت محافظة المحويت قد شهدت أواخر العام 2017، اشتباكات مسلحة بين جماعة الحوثي وأنصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، أعقبها اعتقال الحوثيين العشرات من المواطنين.