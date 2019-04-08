شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافه " الدلار والريال السعودي يصلان الى هذا الحد امام الريال اليمني صباح اليوم الاثنين.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني، موجة تحسن بدأها قبل أيام، أمام العملات الأجنبية في اسواق الصرافة اليمنية. وقالت مصادر مصرفية، إن الريال حافظ على مكاسبه أمام العملات الأجنبية في محلات الصرافة. وأغلقت عدد من محلات الصرافة أبوابها بسبب التضارب الكبير في أسعار العملة. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء) اليوم الاثنين الموافق 8ابريل 2019 أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: Advertisements شراء500 البيع |505 الريال السعودي : شراء| 132 بيع | 133 تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال

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