شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر بالفيديو : فضيحة وضجة تسببها مذيعة يمنية شهيرة من احد شوارع صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمذيعة اليمنية جيهان العزوة وهي ترتدي ملابس رجالية بالعاصمة صنعاء.

وفي الفيديو ا ظهرت العزوة وهي في السيارة في احد شوارع صنعاء ترتدي الثوب والجنبية وتربط على رأسها «الشال» ، وتتمايل على انغام احدى الشيلات .

وقد اثار الفيديو ردود افعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، كانت معظمها غاضبة من هذا الانفتاح المخالف لعادات وتقاليد اليمنيين