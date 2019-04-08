شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يثمن اهتمام الكويت بالطلاب اليمنيين واستيعابهم في النظام التعليمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ثمن وزير الخارجية خالد اليماني اهتمام ورعاية دولة الكويت بالطلاب اليمنيين من أبناء الجالية اليمنية في الكويت واستيعابهم في النظام التعليمي على المستويين الابتدائي والثانوي والجامعي.

وعبر الوزير اليماني خلال لقائه ، اليوم ، وزير التعليم الكويتي الدكتور حامد العازمي ،عن شكره للمنح الجامعية المقدمة من دولة الكويت للطلاب اليمنيين..متطلعاً لرفع عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات والمعاهد التقنية.

من جانبه أكد وزير التعليم الكويتي ان بلاده هي البيت الثاني لليمنيين وأن النظام التعليمي الكويتي سيبقى مفتوحا لأبناء اليمن..مشددًا بذل الجهود لرفع استيعاب المزيد من الطلاب اليمنيين في النظام التعليمي والجامعي.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى الكويت الدكتور علي منصور بن سفاع،ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير احمد عبدالله ناجي ،وسفير دولة الكويت لدى اليمن السفير فهد الميع.

