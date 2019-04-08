شكرا لقرائتكم خبر عن 28 حالة انتهاك ترصدها نقابة الصحفيين اليمنيين خلال الربع الأول من العام 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها الخاص بالانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الأول من العام 2019م في ظروف سيئة وخطيرة يعيشها الوسط الصحفي والإعلامي في اليمن.

ورصدت النقابة 28 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال الربع الأول ابتداءً من 1 يناير حتى نهاية مارس 2019، منها 6 حالات اختطاف واعتقال - فيما لايزال هناك 15 صحفيا مختطفا منهم 14 صحفيا لدى الحوثيين - يعيشون اوضاع اختطاف سيئة في سجون الجماعة بصنعاء ويحرمون من حقهم في التطبيب والرعاية الصحية - ، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت في ظروف اختطاف غامضة منذ العام 2015.

ووثقت النقابة 4 حالات اعتداء على صحفيين و منزل أحدهم، و 11 حالة محاكمة وتحقيق ،ناهيك عن ثلاث حالات حجب مواقع الكترونية ، وحالتي منع من السفر والزيارة للمعتقلين، إضافة إلى حالة تعذيب وحالة قتل.

وأرتكب الحوثيون 17 حالة انتهاك من اجمالي الانتهاكات بنسبة 61%، فيما ارتكبت الحكومة بمختلف تشكيلاتها وهيأتها 10 حالات بنسبة 36% ، وارتكبت جهة خاصة حالة واحدة بنسبة 3%.

وتوزعت الـ 6 حالة اختطاف واحتجاز للحرية إلى ثلاث حالات ايقاف وحالة واحدة اختطاف ،و حالة اعتقال ،ارتكبت منها الجهات الحكومية 5 حالات بنسبة 83% فيما ارتكب الحوثيون حالة واحدة بنسبة 17% من اجمالي الاختطافات.

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أنواع الاختطافات

وسجلت النقابة 4 حالات اعتداء على صحفيين وعاملين في الإعلام منها 3 حالات طالت صحفيين وحالة واحدة طالت منزل صحفي.

وارتكبت الجهات الحكومية 3 حالات اعتداء بنسبة 75% من اجمالي الاعتداءات، فيما ارتكبت جماعة الحوثي حالة واحدة بنسبة 25%.

ورصدت النقابة 11 حالة محاكمة وتحقيق طالت صحفيين منها 10 حالات قامت بها جماعة الحوثي ضد صحفيين مختطفين منذ العام 2015 ومثلوا امام النيابة الجزائية المتخصصة ( أمن الدولة) التابعة لسيطرة الحوثيين بعد مسلسل من الاخفاء والتعذيب والحرمان من التطبيب والزيارة، وحالة واحد سجلت ضد جهة خاصة.

ووثقت النقابة حالة قتل واحدة طالت الإعلامي زياد الشرعبي الذي استشهد في انفجار دراجة مفخخة في منطقة المخا اثناء زيارته للمنطقة في مهمة عمل.

وسجلت النقابة 3 حالات حجب مواقع الكترونية قامت بها جماعة الحوثي المسيطرة على وزارة الاتصالات بصنعاء.

ورصدت النقابة حالة تعذيب طالت الصحفي صبري بن مخاشن في محافظة حضرموت، تورطت بها جهات امنية تتبع حكومة الشرعية.