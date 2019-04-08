شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة وغير متوقعة اصاب الجميع بالذهول الحكومة الشرعية تكشف السبب الحقيقي للأنفجار المروع بصنعاء ومن يقف وراء مقتل طالبات بمدرسة للبنات بسعوان..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دان وزير الاعلام معمر الارياني استمرار #المليشيا_الحوثية الاجرامية في تخزين الاسلحة وانشاء معامل الالغام وتطوير الصواريخ الباليستية وسط الاحياء بالعاصمة صنعاء.

وقال وزير الاعلام في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: ان المليشيا حولت التجمعات السكنية إلى معامل لتصنيع الالغام وتطوير الصواريخ الباليستية وتجميع الطائرات المسيرة والتي يذهب ضحيتها المواطنين الابرياء، كما حدث امس في استشهاد وإصابة قرابة 150 في حي سعوان #صنعاء.

ونشر الوزير الارياني مقاطع مرئية التقطها مواطنين توثق لحظة انفجار سعوان والذي حدث بعد تصاعد كثيف للدخان من داخل أحد الهناجر واندلاع نيران وعدد من الانفجارات الصغيرة، ولم يسمع أية اصوات للطيران او صواريخ لحظة الانفجار، ما يؤكد أن الحادث ناجم عن انفجار مخازن للأسلحة او معمل لتجميع الصواريخ او الأسلحة الكيماوية.

وحمل #المليشياالحوثيةالايرانية كامل المسئولية عن هذه الجريمة، مطالبا المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة والضغط على المليشيا لوقف عمليات تخزين الاسلحة في الاحياء السكنية وتحويل المدن الآهلة بالسكان إلى معامل لتجاربها وإدارة انشطتها التخريبية.