شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات جديدة تكشف عن السبب الرئيسي وراء الانفجار الدامي الذي هـز حي سعوان اليوم بـ«صنعاء» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، اليوم الأحد، 7 ابريل 2019 م أن الانفجار الذي وقع في صنعاء، ناجم عن انفجار في معمل حوثي لصناعة السلاح والمتفجرات.

ونفى التحالف في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز"، صحة ادعاءات ميليشيات المتمردة بشن التحالف لغارات على مواقع المدنيين في صنعاء. وقال المالكي، إن "ما تسوق له الميليشيات الحوثية من خلال وسائل الإعلام التابعة أو الموالية لها هي ادعاءات عارية من الصحة". وشدد على أن قيادة القوات المشتركة تنفي أن يكون هناك أي استهداف داخل العاصمة صنعاء، أو أن تكون هناك أي عمليات عسكرية في المدينة اليوم (الأحد)".

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وأشار في الوقت نفسه، إلى أن العمليات العسكرية مستمرة في كافة الأراضي اليمنية، لتحريرها من قبضة الميليشيات. وأضاف: "إن الجبهة القريبة من صنعاء، والتي تجري فيها عمليات عسكرية للجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف، هي فرضة نهم".

وكانت قناة سكاي نيوز قد نقلت عن مراسلها في صنعاء، إفادته، بمقتل 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي الذين كانوا داخل المصنع، الواقع بجوار مدرسة في سعوان شرقي صنعاء. واتهمت وسائل إعلام حوثية التحالف باستهداف موقع للمدنيين في حي سعوان بصنعاء، وزعمت بمقتل 11 طالبة؛ نتيجة الغارات وإصابة نحو 60 طالبة.