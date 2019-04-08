تعرف على سعر الذهب اليوم الإثنين 8 أبريل

شهدت أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الإثنين، اسقرارًا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي يقدم "الخليج 365" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 10,402 ريالات 41.56 $
سعر الذهب عيار 22 9,535 ريالًا 38.09 $
اسعار الذهب عيار 21 9,102 ريالات 36.36 $
اسعار الذهب عيار 18 7,80 ريالات 31.17 $
اسعار أوقية الذهب 323,492 ريالًا 1,292 $
اسعار جنيه الذهب 72,814 ريالًا 290.90 $
اسعار كيلو الذهب 10,401,684 ريالًا 41,556 $
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